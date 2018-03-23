Ученые впервые сняли на видео подледное плавание малого полосатика

Малый полосатик— вид китов из семейства полосатиковых. Эти животные могут вырастать в длину до 30 метров и весить до 10 тонн.

Впервые на камеру попал малый полосатик. Морской биолог Реджина Эйзерт сделала видео во время испытаний новой подводной камеры. Ролик был опубликовал в социальной сети Twitter в аккаунте Antarctica New Zealand.

На кадрах видно, как кит будто парит подо льдом, в какой-то момент он разламывает носовой частью плотную корку, чтобы подышать.

Эти животные могут вырастать в длину до 30 метров и весить до 10 тонн. Они, как и другие китовые, питаются мелкими морскими рачками. Они издают очень интересные звуки, которые сочетают низкочастотные и высокочастотные колебания.