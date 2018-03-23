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Ученые впервые сняли на видео подледное плавание малого полосатика
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Ученые впервые сняли на видео подледное плавание малого полосатика 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Малый полосатик— вид китов из семейства полосатиковых. Эти животные могут вырастать в длину до 30 метров и весить до 10 тонн.
Впервые на камеру попал малый полосатик. Морской биолог Реджина Эйзерт сделала видео во время испытаний новой подводной камеры. Ролик был опубликовал в социальной сети Twitter в аккаунте Antarctica New Zealand.
На кадрах видно, как кит будто парит подо льдом, в какой-то момент он разламывает носовой частью плотную корку, чтобы подышать.
Эти животные могут вырастать в длину до 30 метров и весить до 10 тонн. Они, как и другие китовые, питаются мелкими морскими рачками. Они издают очень интересные звуки, которые сочетают низкочастотные и высокочастотные колебания.
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