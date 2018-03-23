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Кержаков: «Надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России будет выглядеть намного лучше»
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Кержаков: «Надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России будет выглядеть намного лучше» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением от контрольного матча нашей национальной команды с бразильцами (0:3).
”К сожалению, нужно констатировать тот факт, что на сегодня бразильцы выше классом, чем наша сборная. Учитывая потери перед этими играми и вообще перед ЧМ, нужно вновь выстраивать линию обороны. Главному тренеру тяжело терять футболистов, которых он рассматривал в качестве игроков основного состава. Было понятно, что сегодня не получится показать тот футбол, к которому мы стремились, поскольку сложно удачно задействовать новые сочетания в оборонительной линии против команды, которая так здорово играет в атаке. Но у нас еще есть время, чтобы подготовиться и есть три игры, чтобы сыграться нашим парням. Просто индивидуально каждый бразилец на данный момент сильнее каждого нашего футболиста. Надеюсь, на чемпионате мира команда будет выглядеть намного лучше”, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
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