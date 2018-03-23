Газзаев — о поражении России от Бразилии: «Жалкое зрелище. Но надо сделать правильные выводы!»

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев — о матче Россия — Бразилия (0:3) по горячим следам.

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— Жалкое зрелище… Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют… — грустно сказал Газзаев. — В индивидуальном техническом оснащении. В тактике. В розыгрыше мяча. В контроле мяча. Играли фактически только на контратаках. Уступали в каждом эпизоде. До счета 0:3 практически ничего не было — только потом бразильцы встали, пошла череда замен, у нас же началась своего рода агония. Будем честны: бразильцы забили бы еще мяча два-три, если бы не Акинфеев. Очень сложно говорить о каких-то перспективах. Они туманны…

Но я хочу сказать вот о чем. Мы должны все равно поддержать нашу сборную — потому что она наша. И очень важно сделать верные выводы, извлечь правильные уроки из этой игры. Бразилия — хороший соперник, это команда, которая будет реально претендовать на победу на чемпионате мира-2018. И на ее фоне хорошо видны наши слабые стороны. Если кого-то и можно выделить в нашей сборной, то это, к сожалению, только двое — Акинфеев и Головин. В первом тайме мы еще пытались сопротивляться. Но во втором практически рухнули. Однако такие матчи — против Бразилии, Франции, Аргентины, Испании — все равно нужны. Играя с сильными соперниками, ты тоже будешь стремиться быть сильным. Именно такие оппоненты по товарищеским матчам нам нужны.

— Валерий Георгиевич, а что делать с обороной?

— Я уже не раз высказывался на эту тему. Еврокубки показали, что сильнейшие защитники России по-прежнему выступают за ЦСКА. Но… ( Дмитрий СИМОНОВ

Онлайн-трансляция матча Россия — Бразилия

Россия — Бразилия