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Мутко: организация матча Россия — Бразилия предварительно заслуживает неплохой оценки
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Мутко: организация матча Россия — Бразилия предварительно заслуживает неплохой оценки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работа организаторов футбольного матча Россия — Бразилия, по предварительной информации, заслуживает неплохой оценки. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Российские футболисты проиграли в товарищеском поединке бразильцам со счетом 0:3. Встреча состоялась на столичной арене «Лужники».
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин ранее сообщил ТАСС, что болельщики покинули «Лужники» через 11 минут после финального свистка. Организаторы матча уделили особое внимание разделению потоков, когда зрители следовали к станциям МЦК и метро, в итоге все болельщики вышли с матча организованно и без давки.
"Пока сложно сказать, нужно какое-то время, чтобы подвести итоги, оперативный штаб работает. По предварительной информации, мы сделали выводы, неплохая оценка, — сказал Мутко. — Мы посмотрим, что еще можно сделать, есть ли проблемы. Это тестовый матч, все службы тестируются, надеюсь, что каких-то других проблем не было".
"Я тоже обратил внимание, что многие болельщики стали покидать стадион до окончания матча. Может, это было из опасений [давки]", — добавил Мутко.
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