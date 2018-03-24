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Мутко оценил организацию матча между сборными России и Бразилии
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Мутко оценил организацию матча между сборными России и Бразилии 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
«Пока сложно сказать, нужно какое-то время, чтобы подвести итоги. Оперативный штаб работает. По предварительной информации мы сделали выводы — неплохая оценка. Мы посмотрим, что еще можно сделать, есть ли проблемы.
Это тестовый матч, все службы тестируются, надеюсь, что каких-то других проблем не было», — цитирует Мутко ТАСС.
Вице-премьер отметил, что многие зрители покинули стадион до финального свистка.
"Может, это было из опасений давки", — сказал он.
Матч, прошедший на стадионе «Лужники», завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о встрече.
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