Мутко оценил организацию матча между сборными России и Бразилии

«Пока сложно сказать, нужно какое-то время, чтобы подвести итоги. Оперативный штаб работает. По предварительной информации мы сделали выводы — неплохая оценка. Мы посмотрим, что еще можно сделать, есть ли проблемы.

Это тестовый матч, все службы тестируются, надеюсь, что каких-то других проблем не было», — цитирует Мутко ТАСС

Вице-премьер отметил, что многие зрители покинули стадион до финального свистка.

"Может, это было из опасений давки", — сказал он.

Матч, прошедший на стадионе «Лужники», завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.