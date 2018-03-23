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Немецких чиновников предостерегли от использования смартфонов на ЧМ-2018 в России
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Немецких чиновников предостерегли от использования смартфонов на ЧМ-2018 в России 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство внутренних дел Германии рекомендовало немецким чиновникам не брать смартфоны на чемпионат мира по футболу в случае, если они поедут в качестве болельщиков, из-за высокой вероятности стать объектами шпионажа, сообщает в пятницу местное издание Deutsche Welle.
Вместо этого, в Берлине посоветовали взять на мундиаль старый кнопочный телефон без доступа к интернету и без списка служебных контактов.
При этом представитель регионального МВД Тобиас Дункель заверил, что ранее имели место инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснения причин. «Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», — рассказал он.
Издание отмечает, что немцам и раньше советовали придерживаться этого правила при любых поездках в Россию.
Чемпионат мира-2018 пройдет в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.
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