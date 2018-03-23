Георгиос Барцокас: «Химки» рассчитывает на возвращение Ханикатта в игре с «Фенербахче»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (73:90) отметил, что армейцы играли великолепно. Специалист также добавил, что химчане ждут возвращения форварда Тайлера Ханикатта в игре с «Фенербахче».

Андрея Зубкова, — ЦСКА играл великолепно, у них есть несколько талантливых игроков на каждой позиции, — цитирует "РИА Новости" Барцокаса. — Мы же должны находиться в лучших условиях, чтобы реально биться с ЦСКА. Сейчас у нас проблемы из-за травм Тайлера Ханикатта, Джеймса Андерсона Дмитрия Соколова . Жаловаться не хочу, лучше еще раз поздравлю команду с выходом в плей-офф. Рассчитываем, что Ханикатт будет готов к игре с «Фенербахче», а Андерсону потребуется время", — сказал Барцокас журналистам.

Вяльцев? Я очень рад за него, он с первого дня усердно тренируется, и он всегда готов играть свою роль. Его результативность — не следствие травм Ханикатта и Андерсона. Он и с Андерсоном в прошлых матчах играл хорошо, помогал команде. Это история про то, что нужно тренироваться, работать и ждать шанса, а когда он появляется — выходить и доказывать, что ты достоин