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Георгиос Барцокас: «Химки» рассчитывает на возвращение Ханикатта в игре с «Фенербахче»
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Георгиос Барцокас: «Химки» рассчитывает на возвращение Ханикатта в игре с «Фенербахче» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (73:90) отметил, что армейцы играли великолепно. Специалист также добавил, что химчане ждут возвращения форварда Тайлера Ханикатта в игре с «Фенербахче».
— ЦСКА играл великолепно, у них есть несколько талантливых игроков на каждой позиции, — цитирует "РИА Новости" Барцокаса. — Мы же должны находиться в лучших условиях, чтобы реально биться с ЦСКА. Сейчас у нас проблемы из-за травм Тайлера Ханикатта, Джеймса Андерсона, Андрея Зубкова, Дмитрия Соколова. Жаловаться не хочу, лучше еще раз поздравлю команду с выходом в плей-офф. Рассчитываем, что Ханикатт будет готов к игре с «Фенербахче», а Андерсону потребуется время", — сказал Барцокас журналистам.
Вяльцев? Я очень рад за него, он с первого дня усердно тренируется, и он всегда готов играть свою роль. Его результативность — не следствие травм Ханикатта и Андерсона. Он и с Андерсоном в прошлых матчах играл хорошо, помогал команде. Это история про то, что нужно тренироваться, работать и ждать шанса, а когда он появляется — выходить и доказывать, что ты достоин
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