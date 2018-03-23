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Посол Марокко уверен, что ЧМ по футболу в России будет потрясающим
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Посол Марокко уверен, что ЧМ по футболу в России будет потрясающим 

RT на русском 57 минут назад
Посол Марокко Абделькадер Лешехеб считает, что Россия готова к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу. «Россия готова, и я уверен, что этот чемпионат мира будет потрясающим, потому что он очень хорошо организован. Мы уверены, что это спортивное событие ждёт большой успех», — заявил Лешехеб.
Посол Марокко по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова посетил контрольный матч Россия — Бразилия, который проходил в московских «Лужниках».
Ранее посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио поделился своим мнением насчёт готовности России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.
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