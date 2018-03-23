Посол Марокко уверен, что ЧМ по футболу в России будет потрясающим

Посол Марокко Абделькадер Лешехеб считает, что Россия готова к проведению чемпионата мира 2018 года по футболу. «Россия готова, и я уверен, что этот чемпионат мира будет потрясающим, потому что он очень хорошо организован. Мы уверены, что это спортивное событие ждёт большой успех», — заявил Лешехеб.

Ранее посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио поделился своим мнением насчёт готовности России к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.