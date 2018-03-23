В Москве состоялись соревнования по самозащите без оружия среди подразделений центрального аппарата МВД России 

Все подразделения были разбиты на четыре группы. Победители определялись в каждой из них. В первый день соревнований спортивная удача сопутствовала представителям ДГСК МВД России, занявшим первое место в первой группе. Второе у ФКУ НПО «СТиС» МВД России, третье — у ГУВМ МВД России. Во второй группе места распределились следующим образом: первое у представителей Московскогоуниверситета МВД России имени В. Я. Кикотя, второе заняла академия управления МВД России, и третье — у ЭКЦ МВД РоссииВ третьей группе пьедестал почета возглавили ученные и сотрудники ФГКУ «ВНИИ МВД РФ», «серебро» у оперативников из ГУПЭ МВД России, «бронза» у ГУОООП МВД России. «Напряженная борьба за призовые места произошла в четвертой группе, в которой победителем стали сотрудники УБКМ МВД России, на три зачетных очка от них отстали представители УОГЗ МВД России, «бронзу» завоевали оперативники УОРИ МВД России», — пояснил начальник отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев. — «Состязания прошли в рамках Спартакиады среди коллективов физической культуры организации „Динамо“ № 25 МВД России. Всего в соревнованиях приняли участие 182 спортсмена». Победителей и призеров соревнований наградили почетными дипломами, медалями и кубками.