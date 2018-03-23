Ещё
Радимов: «Если Дзюба продолжит так играть, то Черчесов вряд ли откажется от его кандидатуры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радимов: «Если Дзюба продолжит так играть, то Черчесов вряд ли откажется от его кандидатуры» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов, подводя итоги товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3), заявил, что хозяева поля сыграли ниже своих способностей. Также он отметил, что арендованный тульским «Арсеналом» у питерского ”Зенита” форвард Артем Дзюба скоро вновь может быть вызван в сборную.
— Сегодняшний матч показал, что у нас не все гладко. Но не надо забывать, что против нас играла сборная Бразилии. По такой игре не будет правильно кого-то выделять. Все сыграли ниже своих способностей, каждый игрок мог сыграть лучше. Возможность приглашения Дзюбы? Он забивает — молодец. Но даже дело не в том, что он забивает. Дзюба становится футболистом, которого мы знали два года назад, а не тем, который был в «Зените» последний сезон. И если Дзюба сыграет в ближайших 5-6 турах также, как он играл в последнее время, то я думаю, что Черчесов от него не откажется. Тут еще может быть педагогический метод. Черчесов от Дзюбы, возможно, хочет чего-то большего. Необязательно, чтобы он забивал мячи. Важно, чтобы Дзюба играл на команду. Именно этого, мне кажется, хотят добиться в сборной. Тогда он и получит вызов. Думаю, что сборная от Дзюбы никуда не денется, — сказал Радимов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Грантом Гетадаряном.
SPORT24.ru: последние новости
Дубль Роналду в добавленное время принес португальцам победу на Египтом Орлов: «Не понравилось поведение Смолова. Впечатление, что он играл в другой команде» Матч против сборной Египта станет 900-м в профессиональной карьере Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира68
Бразилия разгромила Россию380
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
«Она ворвалась как смерч»21
У футбола России нет будущего после ЧМ121
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение