Радимов: «Если Дзюба продолжит так играть, то Черчесов вряд ли откажется от его кандидатуры»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов , подводя итоги товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3), заявил, что хозяева поля сыграли ниже своих способностей. Также он отметил, что арендованный тульским «Арсеналом» у питерского ”Зенита” форвард Артем Дзюба скоро вновь может быть вызван в сборную.

— Сегодняшний матч показал, что у нас не все гладко. Но не надо забывать, что против нас играла сборная Бразилии. По такой игре не будет правильно кого-то выделять. Все сыграли ниже своих способностей, каждый игрок мог сыграть лучше. Возможность приглашения Дзюбы? Он забивает — молодец. Но даже дело не в том, что он забивает. Дзюба становится футболистом, которого мы знали два года назад, а не тем, который был в «Зените» последний сезон. И если Дзюба сыграет в ближайших 5-6 турах также, как он играл в последнее время, то я думаю, что Черчесов от него не откажется. Тут еще может быть педагогический метод. Черчесов от Дзюбы, возможно, хочет чего-то большего. Необязательно, чтобы он забивал мячи. Важно, чтобы Дзюба играл на команду. Именно этого, мне кажется, хотят добиться в сборной. Тогда он и получит вызов. Думаю, что сборная от Дзюбы никуда не денется, — сказал Радимов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Грантом Гетадаряном.