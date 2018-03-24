Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции

Нападающий Златан Ибрагимович не исключил своего участия в чемпионате мира. 36-летний футболист заявил, что может вернуться в сборную Швеции.

Сильнейший шведский футболист современности два года назад простился с национальной сборной. Шведы смогли пробиться в финальную часть мирового первенства без участия Златана. Тем не менее, руководство шведского футбола заинтересовано в возвращении Ибрагимовича в сборную страны.

"Представители сборной Швеции звонят мне каждый день и спрашивают про мою форму, про мои дела. Но все надо делать шаг за шагом, — цитирует Ибрагимовича «Спорт-Экспресс». — Если я буду в форме и захочу сыграть, то я поеду. Дорога всегда открыта".