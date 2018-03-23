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​Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции
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​Ибрагимович рассмотрит вариант возвращения в сборную Швеции 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры в шведской сборной.
"Сейчас главная цель — «Гэлакси». Я обосновываюсь, знакомлюсь с партнёрами по команде, узнаю город и клуб. Когда ты почувствуешь себя комфортно на новом месте, то сможешь сделать следующий шаг", — заявил Ибрагимович в интервью официальному сайту клуба.
Что я буду делать, если представители сборной позвонят мне и спросят, как я себя чувствую? Чего я желаю? Что думаешь о возвращении? Я оценю ситуацию, но привык делать по одному шагу за раз. Если я пойму, что нахожусь в отличной форме, то могу сказать только одно — для меня дверь всегда остаётся открытой".
Златан Ибрагимович подписал контракт с «ЛА Гэлакси» на правах свободного агента, разорвав прежнее соглашение с "Манчестер Юнайтед". В Англии шведу удалось сыграть в 53 матчах и забить 29 голов.
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