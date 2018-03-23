Три команды студии «Юна‐спорт» из Дубны прошли отбор на Всероссийское первенство по фитнес‐аэробике 

Сразу три команды танцевальной студии «Юна‐спорт» из Дубны прошли региональный отбор и будут участвовать во Всероссийских соревнованиях, сообщил корреспондент «360».
Мощный командный дух для танцоров студии — половина успеха. Перед каждым соревнованиям ребята поддерживают друг друга, помогают, настраивают на победу. В результате на последнем турнире команда привезла 9 медалей, из них пять медалей — «золото».
Второе слагаемое успеха — неиссякаемый энтузиазм. Многие девушки мечтают посвятить танцам всю жизнь: выучиться и работать тренерами, хореографами, участвовать в соревнованиях мирового уровня и побеждать.
Тренеры и сами почти все выросли из танцоров студии. Набор начинают с двухлетних. Неловкие малыши быстро осваиваются, внимательно прислушиваются к словам тренера, старательно выполняют задания, на тренировках собраны и сконцентрированы. Ради самых маленьких танцоров студии даже организован домашний турнир.
Мы постепенно готовим их к соревнованиям. У нас есть начинающие дети и группа «pro». Начинающие не выезжают на соревнования всероссийские или областные. Для них у нас есть домашний турнир
«хэппи-хоп». Несколько лет мы его уже проводим. Благодаря ему дети набираются опыта
— Мария Вихрева, тренер танцевальной студии.
Три команды студии
Juna-dance
Juna-Crew
Juna-Tim прошли жесткий отбор на региональном турнире и готовятся к участию во Всероссийском первенстве по фитнес-аэробике. Оно состоится в Москве в конце марта.