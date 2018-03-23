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Джастин Азеведо: Гол Секача в ворота «Металлурга» буду пересматривать много раз (видео)
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Джастин Азеведо: Гол Секача в ворота «Металлурга» буду пересматривать много раз (видео) 

Советский спорт 2 часа назад
— Чем объясните такую классную игру своего звена? — Объяснение этому простое — мы хорошо играем. Мы хорошо понимаем друг друга, у нас есть «химия».
— Вам очень часто удается забивать на первых минутах матчей. С чем это связано? — Мы хотим с первых смен атаковать мощно и стараемся забить. В каждом матче серии мы хотели завести команду своими голами. Думаю, у нас получилось.
— Вы лучший бомбардир плей-офф. Как вам это? — Я не против этого. Но мне все равно.
— Не кажется, что Иржи пожадничал в моменте, когда забил свой сумасшедший гол «Магнитке»? — Пожадничал? Да, тот еще жадина! (улыбается). Вообще он забил отличный гол. Я буду пересматривать его много раз, — приводит слова Азеведо пресс-служба казанской команды.
Напомним, что «Ак Барс» выиграл полуфинальную серию у «Металлурга» со счетом 4-1 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с победителем противостояния между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (3-2).
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