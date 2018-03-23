Мутко: «Перенос матча „Амкар“ — „Локомотив“ — нормальное решение взрослых и серьезных людей»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал перенос матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.

«Перенос матча «Амкар» — «Локомотив» — нормальное решение взрослых и серьезных людей. Пермяки угробили газон на своем стадионе. Надо быть честными перед своими игроками и игроками соперниками. Выбор, куда переносить матч, — право «Амкара». Могли рассмотреть вариант с резервным стадионом, но клубы приняли такое решение. У «Локомотива» огромный стадион и свой он или чужой — значения уже не имеет. Есть возможность сыграть на хорошем уровне. Футболисты должны играть в нормальных условиях. Мы видели предыдущие матчи в Казани и Ростове. Как можно было так подготовить поля?! Это стыдно! А сегодня мы видели поле в «Лужниках». При этом климатические условия примерно везде одинаковые. Одни люди могут подготовить газон, другие — нет. Раз мы перешли на эту систему, значит должны работать, например, вводить систему подогрева. В Казани надо разбираться — может, что-то не то насыпали и пережгли траву. В Ростове, как оказалось, команда тренировалась несколько дней на стадионе и убила газон. Сейчас готовится новый регламент на следующий сезон, календарь, РФПЛ должна отнестись к этим вопросам более жестко. А то приезжают за 10 дней до матча и принимают газон, а потом уезжают. Команда на нем тренируется и убивает газон. Мы должны научиться следить за этим. Везде новые арены. Применены современные технологии подготовки и укладки газонов. Они все будут прошиты, с хорошими системами подогрева и вентиляции. В Санкт-Петербурге будет выкатываться газон. Нужно обучить бригады агрономов и все протестировать», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян

Встреча состоится 31 марта в 14:00 по московскому времени на «РЖД Арене».