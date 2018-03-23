Тиаго Силва: «В России прошли самые тяжелые моменты жизни, но эта страна многому меня научила»

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва после победы над российской национальной командой (3:0) в контрольном матче в Москве на стадионе «Лужники» вспомнил о проведенном в России времени.

"Оценю нашу игру очень хорошо. Игра получилась слаженной. Каземиро, Марсело и Миранда не только оборонялись, но и хорошо помогали команде в середине поля. Каждый помогал друг другу, ребята страховали друг друга. Проще играть, когда рядом играют сильные партнеры, которые помогают, даже если ты ошибаешься. Из таких мелочей складывается успех команды. Самое главное — холодная голова, мы всегда думали ясно. В моменте с выносом мяча из наших ворот я не боялся получить травму, все было под контролем. Было опасение задеть перекладину, но все обошлось.

Это была гордость — вернуться в Россию спустя 13 лет. Я помню время, которое провел здесь. Очень приятно выиграть первый матч после возвращения в Россию. Это была страна, в которой прошли самые тяжелые моменты в моей жизни. Но в то же время эта страна научила меня многому и подставила мне плечо в трудный момент. Это была та школа, которая оставила след во всей моей жизни", — передает слова Силвы корреспондент Sport24.ru Артем Калинин

Тиаго Силва в 2005 году стал игроком московского «Динамо», но из-за туберкулеза не сыграл за бело-голубых ни одного матча. В настоящее время 33-летний футболист играет за «ПСЖ».