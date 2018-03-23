«Как же хочется весны!»: Ирина Слуцкая показала «мимозное» дерево

Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая явно соскучилась по весне. Об этом говорит ее последняя публикация в личном микроблоге, в которой спортсменка выложила фотографию около небольшой акации, более привычную для многих под названием «мимоза».

Несмотря на то что на дворе конец марта, природа внесла свои небольшие коррективы и во многих регионах снова выпал обильный снег. Далеко не все обрадовались такому количеству осадков весной. Например, призер Олимпийских игр, многократная победительница мировых и европейских первенств по фигурному катанию Ирина Слуцкая, которая на своей официальной странице в Инстаграме призналась, что ей очень хочется уже поскорее почувствовать на себе все прелести текущего времени года. «Как хочется настоящей весны, цветов и запахов!»

Фотография фигуристки на фоне акации, ветки которой являются традиционным подарком на Международный женский день и являются одним из символов прихода весны, удивила многих ее поклонников. Они заявили, что впервые видят «мимозное» дерево и попытались разузнать, где же Ирина нашла такую красоту. «Да что-то затянулась зима, хочется весны!» «Где такая красота весенняя?» «Какая красота, первый раз вижу мимозное дерево!» «Никогда не видела куст мимозы!» «Красота. Это уже дерево!» «Первый раз вижу мимоза не в вазе! Красота неимоверная! Представляю, какой там аромат!» Кстати, некоторые фанаты Слуцкой в комментариях нашли шутливое объяснение затянувшейся зиме. По их словам, произошло это потому, что масленицу провели в середине февраля и, соответственно, рано сожгли чучело. А оно выжило и теперь мстит людям.

К слову, только недавно Слуцкая открыла для себя новое зимнее развлечение. Она вместе со своими детьми покаталась на так называемых «снежных бананах», о чем и решила рассказать многочисленным поклонникам.