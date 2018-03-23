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Коутиньо: сборная Бразилии и без Неймара должна играть хорошо
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Коутиньо: сборная Бразилии и без Неймара должна играть хорошо 

RT на русском 2 часа назад
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо рассказал, как ощущалось отсутствие травмированного нападающего Неймара на игре национально команды в матче против России. «Отсутствие Неймара, конечно, сказывалось. Но у нас в составе играют и другие мастера. К тому же, у нас хороший коллектив. Мы должны и без него хорошо выступать», — заявил Коутиньо в беседе с RT.
Неймар получил перелом пятой плюсневой кости. Его возвращение в строй запланировано на май 2018 года.
Ранее Коутиньо остался впечатлён стадионом «Лужники».
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