Коутиньо: сборная Бразилии и без Неймара должна играть хорошо

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо рассказал, как ощущалось отсутствие травмированного нападающего Неймара на игре национально команды в матче против России. «Отсутствие Неймара, конечно, сказывалось. Но у нас в составе играют и другие мастера. К тому же, у нас хороший коллектив. Мы должны и без него хорошо выступать», — заявил Коутиньо в беседе с RT.

Неймар получил перелом пятой плюсневой кости. Его возвращение в строй запланировано на май 2018 года.

Ранее Коутиньо остался впечатлён стадионом «Лужники».