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Паулиньо: Почему забили? У России в обороне появились свободные зоны
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Паулиньо: Почему забили? У России в обороне появились свободные зоны 

Советский спорт 2 часа назад
— Почему в первом тайме ваша команда выглядела не очень убедительно? — Россия до перерыва играла хорошо, удачно оборонялась. Но во втором тайме мы стали играть более компактно и добились успеха благодаря тому, что у соперника появились разрывы в линиях. Появились свободные зоны, которыми мы воспользовались.
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— Ваша позиция в сборной изменилась? — Мне всегда позволяют делать все, что хочу, импровизировать и творить.
— Перед вашим голом вы дважды опасно били по воротам… — Да, мы стараемся опасно атаковать. Это — фирменный стиль сборной Бразилии. А когда ты создаешь моменты, то можешь и забить гол.
— У вас следующая игра против Германии. Как поменяется состав и тактика? — Это нам раскажет главный тренер Тите.
Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?
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