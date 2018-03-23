Паулиньо: Почему забили? У России в обороне появились свободные зоны

— Почему в первом тайме ваша команда выглядела не очень убедительно? — Россия до перерыва играла хорошо, удачно оборонялась. Но во втором тайме мы стали играть более компактно и добились успеха благодаря тому, что у соперника появились разрывы в линиях. Появились свободные зоны, которыми мы воспользовались.

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— Ваша позиция в сборной изменилась? — Мне всегда позволяют делать все, что хочу, импровизировать и творить.

— Перед вашим голом вы дважды опасно били по воротам… — Да, мы стараемся опасно атаковать. Это — фирменный стиль сборной Бразилии. А когда ты создаешь моменты, то можешь и забить гол.

— У вас следующая игра против Германии. Как поменяется состав и тактика? — Это нам раскажет главный тренер Тите.

Как сыграла сборная России в матче с Бразилией (0:3)?