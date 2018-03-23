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В Калининградской области занялись инфраструктурой к ЧМ-2018
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В Калининградской области занялись инфраструктурой к ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Власти Калининградской области после получения разрешения на ввод в эксплуатацию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, занялись подготовкой транспортной инфраструктуры и благоустройством территории, сообщили в пресс-службе региона.
Ранее сообщалось, что в Калининграде в пятницу получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
"Наша арена одна из первых получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Главный спортивный объект чемпионата готов к организации футбольных матчей. Правительство Калининградской области в свою очередь оказывало все необходимое содействие в реализации проекта. Сейчас в центре внимания — подготовка транспортной инфраструктуры и благоустройство территории вокруг стадиона", — цитирует пресс-служба главу Калининградской области Антона Алиханова.
По информации властей калининградской области, ближайший тестовый матч на новой арене состоится 11 апреля. Домашнюю встречу в рамках первенства Футбольной национальной лиги проведет ФК «Балтика» с «Крыльями Советов» (Самара).
Во время ЧМ-2018 на «Стадионе Калининград» сыграют сборные Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
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