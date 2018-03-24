Станислав Галиев: Нам без разницы, с кем играть в финале Востока

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Восточной конференции.

— Какой был настрой на матч? — Настрой был на победу, все подготовились. Огромное спасибо болельщикам — я такого давно не видел. Даже мурашки в концовке были. Мы хорошо начали этот матч, но потом пропустили ненужный гол. Где-то, может быть, ушли в оборону, занервничали немного. В перерыве поговорили и продолжили играть так, как надо. Выстояли в меньшинстве. Спасибо Эмилю Гарипову : во втором периоде он совершил невероятный сейв. В третьем периоде играли уже на удержание, где-то попроще, чтобы смениться.

— Не испугались, когда Зарипова атаковали со спины? — Я сам момент не видел, потом уже посмотрел. Тяжело сказать, надеюсь, все обойдется. Дай Бог ему здоровья. Нужно будет посмотреть повтор: умышленный был удар в голову или нет.

— Хочется почувствоваться, что такое «зеленое дерби» в финале Востока? — Нам без разницы, с кем играть. Я знаю, что с любым соперником будет тяжело. Мы готовимся.