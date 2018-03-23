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Перекрытия сняли с улиц в районе стадиона «Лужники»
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Перекрытия сняли с улиц в районе стадиона «Лужники» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
«Перекрытия в районе стадиона „Лужники“ сняты. Движение осуществляется без проблем. Приступили к возвращению прежней схемы движения в Хамовниках», — говорится в сообщении. Отмечается, что знаки на дорогах зачехлят до чемпионата мира по футболу.
Ранее ограничения движения вводились в связи с проведением товарищеского футбольного матча между сборными командами России и Бразилии. Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу гостей.
В МВД отмечали, что во время матча не было серьезных нарушений порядка. В транспортном комплексе отчитались об успешном подвозе болельщиков к стадиону перед матчем.
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