Попробовали быстро — упали. Закономерные 0:3 — повод не грустить, а работать

Вот скажите — разве случилось что-то неожиданное или удивительное? Нет. Случилось ровно то, что и должно было случиться. Думаю, как и многие, я сильно опешил, увидев перед матчем букмекерские котировки. Бразилия с форой -1 шла за 1,95 (то есть при поставленных 100 рублях обратно прилетало 195). Клондайк! Должно-то было быть 1,35 на такое, не больше. Поздравляю, кстати, всех, кто послушал мой прогноз.

Базировался он в том числе — на в сотый раз немотивированно взлетевшем самомнении игроков сборной. Когда начались все эти «будем играть с Бразилией на победу» в интервью — стало ясно, что пахнет жареным. На победу играть нужно всегда, об этом не стоит говорить (и тем более — спрашивать), но все же я пожелал бы футболистам российской сборной чуть большей скромности. Да, проиграли Очень Плохой Аргентине всего 0:1. Да, сыграли с Испанией 3:3. Нужен был тот матч Испании?

Станислав Черчесов : Возвращение Березуцких? Они сказали, что пока не готовы

Предвидя полет мокрых тряпок, или еще чего похуже, все-таки скажу: Украина тоже сыграла 3:3 с Германией перед домашним турниром. Помогло этой ей? Где она сейчас? Там де где и была. А где Германия? А чем мы лучше Украины? Тем, что сыграем на ЧМ-2018? Так мы не играли отбор. А прошли с заднего входа без билета, и теперь показываем свои новые стадионы топ-сборным. Которые отбор прошли.

Предвидя еще кое-что — вечные вопросы вроде «чего добился сам этот писатель», сразу перейду к профессиональному дискурсу. Я занимался профессионально только одним спортом — ралли, из него и буду приводить понятные аналогии.

Что случится с вами, если, будучи неподготовленным, вы попробуете ехать в темпе Себастьена Леба, пусть и на вдвое более сильной машине? Ничего особенного — вы закончите в канаве. Так и случилось со сборной России. Отбившись в первом тайме (пока бразильцы соображали, где они вообще), она попробовала полезть вперед на «родоначальников футбола». Тут же стала получать в свои ворота. Все по делу.

Есть ли в этом элемент позора, или как говорит один мудрый коллега, «полной деквалификации»? Конечно, нет. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

Самое глупое, что сейчас можно сделать — начать критиковать сборную. Или, как у нас модно, ее «гасить». Ни-че-го страшного не случилось. Попробовала поехать быстро — и сошла. Сейчас такое время — набития шишек. И сборной, и ее тренерами. Невозможно понять о себе ничего, играя с условными Катарами и Молдавиями. Невозможно дорасти до уровня чемпиона по ралли, гоняя только на приставке.

Евгений Ловчев : Больше всего жаль Акинфеева — он провел выдающийся матч

В автоспорте есть понятие «наката». Не получится после паузы взять и помчать быстро. Темп поднимается постепенно. Мало того, что у наших игроков пауза была совершенно естественно-зимней, так еще и венчала она полуторалетний цикл без официальных матчей. А Бразилия мало того, что «горячая», так она еще и не самый простой отбор прошла. Могла ли она не напрягаться в товарищеском матче? Ну, во-первых, там идет самая настоящая война за место в составе — и в отсутствие Неймара все хотят показать себя лидерами. Во-вторых, вы плохо знаете их тренера Тите, если полагаете, что в год чемпионата мира для него есть что-то «неважное».

Вот что важно для нас — спокойно собрать себя с пола, и, как обожают говорить в хоккейном мире — готовиться дальше. Другой сборной не будет, надо чинить и настраивать эту. И хватит говорить об «игре на победу» — ни один спортсмен не выходит на старт, чтобы проиграть. Это аксиома.

Но позволю себе еще одну пословицу из автоспорта. Английскую. To finish first, first — you must finish. Чтобы финишировать первым, прежде всего, надо финишировать.

В этот раз у нас не получилось.

Ах, да, и вот еще что. Резануло, что некоторые на скамейке улыбались. Непонятно чему. Тому, как «сыграли на победу»? Так что пожелание сборной: в следующий не рассказывать о том, как. Лучше — играйте. А расскажем мы.