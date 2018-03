США празднуют самый милый праздник ‐ День щеночка. Самые удивительные поступки собак, которые не хотят взрослеть

Ежегодно в США отмечается Национальный день щенка (National Puppy Day). Праздник был учрежден в 2006 году, а его целью стало привлечение внимания к щенкам, которые оказались в приютах для собак, или же страдают от жестокого обращения. «360» сделал подборку собак, которые и во взрослом возрасте остаются щенками.

Корги по имени Генри прошел курс «хорошего поведения» только для того, чтобы сразу после получения диплома забыть все правила и сгрызть его. Почему бы и нет!

This is Henry. He just graduated. Immediately forgot the canine life skill of not eating your diploma. Oh well. Still 13/10 would pet well pic.twitter.com/UVxGZKzK9c

— WeRateDogs™ (@dog_rates) 22 октября 2017 г.

Этот «взрослый» пес породы золотистый ретривер решил не терять время и повалялся в свежескошенной траве. Чем не Халк?

This golden retriever rolled around in the grass pic.twitter.com/dEBiosirjn

— Cute Cats & Puppies (@WarmingCuteness) 26 ноября 2015 г.

Здесь просто без комментариев. У каждого свои тараканы.

Look what this idiot got himself into this morning. pic.twitter.com/MMhznujcXK

— ralphthemoviemaker (@ralphsepe) 5 ноября 2017 г.

Щенок по кличке Куп (Coop) решил вырыть себе яму, а после этого сам же в ней и застрял. Как отметил хозяин собаки, «это лучшее, что могло с нами произойти».

This is Coop. He dug a hole, then got stuck in it. Happens to the best of us. 13/10 someone help him pic.twitter.com/fQ6op4MOvz

— WeRateDogs™ (@dog_rates) 17 января 2018 г.

Еще один золотистый ретривер. И еще одно тотальное поражение.

My dog got stuck in a fence pic.twitter.com/Yf1uUL1gay

— kati (@katiwithoutane) 8 ноября 2017 г.

— Jazz Hands In English Lands (@jazzhandsinland) 12 февраля 2018 г.

Лучшие друзья есть не только у людей. Главное, правильно выбрать подходящий момент!

#summer #fails #dog #dogfails

Публикация от EveryDay Fail (@hesgonnafall)

30 Июн 2016 в 5:39 PDT Когда миришься с происходящим и перестаешь сопротивляться событиям.

Having a bad day? Have a look at this dog who couldn’t care less that he’s stuck in a hedge… pic.twitter.com/ButOYpcTgD

— Paddy Power (@paddypower) 26 августа 2015 г.

— Baby Sara (@__xsxrx) 15 ноября 2017 г.

Ох уж эти неловкие моменты…

Публикация от Kitty Burchett (@pippatheminiaturejack)

12 Мар 2018 в 2:04 PDT Mochi: I splash and you drink up Miso! Miso: That’s nasty paw water!…..But ok! #goldenmochimiso

Публикация от Mochi Miso (@golden.mochi.miso)

6 Мар 2016 в 7:39 PST Instead of Cone of Shame, we Have Door of Shame https://t.co/G15oQQ1Wqe pic.twitter.com/BBplByQsFG

— Dog Shaming (@dogshaming) 29 сентября 2017 г.

This is Trigger. He does not know what happened to the trash can. Offended that you would even ask him. 12/10 no further questions pic.twitter.com/KZeg3KP877

— WeRateDogs™ (@dog_rates) 30 января 2018 г.

I woke up in the middle of the night to my dog crying, I look on the floor and see her little snout poking out the sleeve of my jacket, she wiggled her way in, got stuck in the sleeve and rolled off the couch: (((pic.twitter.com/iEbazm9ae2

— karl (@ellzeykarlie) 21 декабря 2017 г.

When you lied on your CV about having previous sheepdog experience. pic.twitter.com/fecGfhE9YD

— Paul Bronks (@BoringEnormous) 25 сентября 2017 г.

Национальный день щенка создан для того, чтобы помочь животным без хозяев обрести дом.

Забавный видеоролик покорил пользователей Сети. Пес породы вельш‐корги мужественно протаптывает себе дорогу через огромные сугробы.