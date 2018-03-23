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Кавазашвили: если так же продолжим готовиться к ЧМ-2018, то не выйдем из группы
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Кавазашвили: если так же продолжим готовиться к ЧМ-2018, то не выйдем из группы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Дважды лучший вратарь СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Бразилия (0:3).
«На сегодня это лучшие футболисты, которые у нас есть. Мы их пробуем с разными командами, разного уровня, и хотим побеждать. К сожалению, после травм ведущих игроков мы не можем найти достойную замену. Ребята, на которых мы надеялись, сегодня не смогли показать достойную игру, кроме Игоря Акинфеева. Если мы так же продолжим готовиться к домашнему чемпионату мира, то не сможем выйти из группы. Я хотел бы поддержать Станислава Черчесова и сказать ему, что сборная Бразилии не похожа ни на одну сборную в нашей группе, поэтому надежда есть. Независимо от того, как мы выступим на чемпионате мира, нужно поднимать вопрос о наших футболистах. Где наши звёзды? Сколько мы можем ставить в основные составы легионеров? За один год это не получится.
Наша главная проблема в игре — мы отдаём неточные передачи, а если ещё и на скорости, то уже сами не знаем, что с этими передачами делать. Наши игроки играют в тот футбол, который показывают в чемпионате России. По уровню мастерства их нельзя сравнить с игроками европейских чемпионатов», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.
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