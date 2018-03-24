Ещё
Хедира получил травму в матче с Испанией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хедира получил травму в матче с Испанией 

LiveSport.Ru 47 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира не смог доиграть товарищеский матч против Испании (1:1).
На 52-й минуте встречи Хедира получил травму в единоборстве с Тиаго Алькантарой, после чего попросил замену.
Детали травмы полузащитника и сроки его возвращения на поле станут известны позже, но уже сейчас Gianlucadimarzio.com сообщает, что у него проблемы с коленом.
В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча за клуб и за сборную во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.
LiveSport.Ru: последние новости
Северная Ирландия – Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 24 марта Коновалов увидел прогресс в работе женской сборной по биатлону Кравцов не будет переизбираться на пост президента СБР
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой54
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ83
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян139
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение