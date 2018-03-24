Хедира получил травму в матче с Испанией

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира не смог доиграть товарищеский матч против Испании (1:1).

На 52-й минуте встречи Хедира получил травму в единоборстве с Тиаго Алькантарой, после чего попросил замену.

Детали травмы полузащитника и сроки его возвращения на поле станут известны позже, но уже сейчас Gianlucadimarzio.com сообщает, что у него проблемы с коленом.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел 32 матча за клуб и за сборную во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 3 ассистами.