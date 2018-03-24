Паулиньо: Бразилия знала о трудностях, с которыми столкнётся в матче с Россией

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал гостевую победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче.

«Мы знали о трудностях, с которыми столкнёмся. Первой из них была линия оборона соперника из пяти человек. Тите просил меня и Коутиньо находиться перед второй линией соперника. В первом тайме было тяжеловато, но после перерыва мы уловили нужную манеру игры, нашли пространство для атак и реализовали свои шансы.