Паулиньо: Бразилия знала о трудностях, с которыми столкнётся в матче с Россией 

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал гостевую победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче.
«Мы знали о трудностях, с которыми столкнёмся. Первой из них была линия оборона соперника из пяти человек. Тите просил меня и Коутиньо находиться перед второй линией соперника. В первом тайме было тяжеловато, но после перерыва мы уловили нужную манеру игры, нашли пространство для атак и реализовали свои шансы.
В сборной моя игра не изменилась. Тите предоставляет свободу действий, и я показываю все свои лучшие качества, которые у меня есть. Разве что немного в оттяжке действую, но всё равно на поле занимаюсь именно тем, чем и всегда по ходу своей карьеры», — передаёт слова Паулиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.