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Паулиньо: Бразилия знала о трудностях, с которыми столкнётся в матче с Россией
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Паулиньо: Бразилия знала о трудностях, с которыми столкнётся в матче с Россией 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал гостевую победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче.
«Мы знали о трудностях, с которыми столкнёмся. Первой из них была линия оборона соперника из пяти человек. Тите просил меня и Коутиньо находиться перед второй линией соперника. В первом тайме было тяжеловато, но после перерыва мы уловили нужную манеру игры, нашли пространство для атак и реализовали свои шансы.
В сборной моя игра не изменилась. Тите предоставляет свободу действий, и я показываю все свои лучшие качества, которые у меня есть. Разве что немного в оттяжке действую, но всё равно на поле занимаюсь именно тем, чем и всегда по ходу своей карьеры», — передаёт слова Паулиньо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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