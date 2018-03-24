Фирмино: «Сейчас лучший момент моей карьеры»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что он абсолютно счастлив в мерсисайдском клубе.

"Сейчас лучший момент моей карьеры. Я счастлив, дела в жизни идут очень позитивно. Это касается и личных аспектов, и профессиональных. Очень помогает и то, что у нашей команды сейчас хороший период. Мы весьма здорово выглядим вместе. Клопп — прекрасный тактик и великолепный тренер" — цитирует 26-летнего бразильца Goal.com.

В этом сезоне Фирмино сыграл за «Ливерпуль» 42 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.