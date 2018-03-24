Ещё
Фирмино: «Сейчас лучший момент моей карьеры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фирмино: «Сейчас лучший момент моей карьеры» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино заявил, что он абсолютно счастлив в мерсисайдском клубе.
"Сейчас лучший момент моей карьеры. Я счастлив, дела в жизни идут очень позитивно. Это касается и личных аспектов, и профессиональных. Очень помогает и то, что у нашей команды сейчас хороший период. Мы весьма здорово выглядим вместе. Клопп — прекрасный тактик и великолепный тренер" — цитирует 26-летнего бразильца Goal.com.
В этом сезоне Фирмино сыграл за «Ливерпуль» 42 матча, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.
Soccer News: последние новости
В равной игре Германия и Испания заключили мир Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" Селюк: "Адриано - это проститутка, а не профессионал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира63
Бразилия разгромила Россию380
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
«Она ворвалась как смерч»21
У футбола России нет будущего после ЧМ121
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение