Еврокубок. 23 марта. «Локомотив-Кубань» обыграл «Реджо Эмилию» — 79:69

«Локомотив-Кубань» установил рекорд турнира и вышел в финал, где сыграет с «Дарушшафакой»

«Локомотив-Кубань» ещё до второго матча с «Эмилией» уже повторил рекорд Еврокубка по продолжительности победной серии — победа над итальянцами в первом матче полуфинала Еврокубка стала для краснодарцев 19-й, и в случае второй виктории красно-зелёные перекрывали бы собственное достижение трёхлетней давности. А ещё важнее — выходили в финал Еврокубка.

Но победить в Италии — задача со звёздочкой. На паркете «Реджо Эмилии» своё первое поражение в сезоне потерпела грозная «Бавария», осложнял себе жизнь в Топ-16 казанский УНИКС и вылетал из Еврокубка питерский «Зенит» . В последний раз дома команда Массимилиано Менетти проигрывала в прошлом году, а после этого — как отрезало. Для соперника, естественно, отрезало. И вот на арену «Палабиджи» пожаловал «Локо» — команда, которая в принципе в этом сезоне ещё не проигрывала.

Оптимизма итальянцам могло добавлять возвращение в строй Амедео Делла Валле. Защитник, который прямо сейчас возглавляет гонку за звание MVP Еврокубка, не летал в Краснодар. Возможно, именно его очков и не хватило гостям. Но второй матч 24-летний итальянец пропустить просто не мог — ещё одного шанса у его команды могло больше не оказаться. И уже начало матча показало, что Обрадович не зря называл выездную «Эмилию» и домашнюю разными командами: «Локо» не хватало 24 секунд на атаку, команда бросала «в молоко» (1 из 9 с ближней и средней дистанции), теряла мяч в районе центрального круга, мазала из-под кольца, пропускала быстрые отрывы и совершенно не могла угнаться за хозяева в позиционной обороне. В общем, «Локо» был своим антиподом, и шумная итальянская публика была этому не последней причиной.

Но поддержка поддержкой, а долго так продолжаться не могло. На беду «Эмилии», после стартового шока краснодарцы опомнились ещё в первой четверти — Коллинс вдохновил рывок красно-зелёных, Элегар поддержал на обоих концах площадки. Особенно команда Саши Обрадовича выделялась игрой на подборе — 15-5 по итогам четверти не в пользу хозяев паркета. И это странно, учитывая наличие Райта, Рэйнольдса и Черви.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Еврокубка.

Но, как оказалось, для «Реджо Эмилии» это было еще полбеды, главная была впереди. Хозяева не могут похвастать хорошим процентом попаданий — он у них в Еврокубке худший. Но чтобы первую «трёху» в матче попадать в последней четверти — это перебор даже с учётом того, что «Локо» в бросках из-за дуги тоже не блистал. На подборе команда Менетти так просела, что 15 отскоков за матч (столько, сколько «Локомотив» собрал в первой четверти») тоже насобирала уже в последней десятиминутке.

Вторая половина почти полностью превратилась в формальность: «Локо» вплоть до финального свистка спокойно держал «Реджо Эмилию» на том расстоянии, на какое отбросил её ещё во второй четверти. Амедео Делла Валле, на которого команда возлагала большие надежды, так и не смог набрать форму после травмы спины и остался в тени до конца встречи. Последние минуты сопровождались непрекращающимися овациями скромной итальянской команде, которая и без того прыгнула выше головы — в чемпионате Италии «Эмилия» занимает лишь 11 место, и появление в полуфинале Еврокубка стало приятной неожиданностью для местных болельщиков.

Что же до «Локомотива», то краснодарцы устанавливают новый рекорд Еврокубка — 20 побед подряд, и серия ещё не закончена. В финале красно-зелёные сыграют с турецкой «Дарушшафакой», которая в двух играх выбила из борьбы «Баварию». Что ж, Блатт против Обрадовича — это очень громкая афиша. Пусть и битва будет громкой.