День оленевода на Ямале отметят гонкой на оленьих упряжках

САЛЕХАРД, 24 марта. / ТАСС /. День оленевода, главный праздник коренных народов Крайнего Севера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), пройдет в субботу в Салехарде, оленеводы округа примут участие в гонке на оленьих упряжках, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Салехарда.

"День оленевода — это главный весенний праздник округа.

Главный приз победителю — снегоход", — сказали в пресс-службе, добавив, что соревнования пройдут на берегу реки Полябта и в них примут участие более 20 человек.

Председатель некоммерческой организации «Община коренных малочисленных народов Севера „Оленевод“ Максим Лаптандер рассказал ТАСС, что соревнования на оленьих упряжках проводят для того, чтобы проверить силу оленей перед долгой дорогой на Север.

»Празднику этому уже много лет, он всегда проходит перед началом миграции оленеводов с зимних пастбищ на север округа, в сторону Карского моря. В это время обычно семьи оленеводов собирались вместе, ездили по гостям, общались, встречали праздник весны, а главным событием всегда была гонка на упряжках, так оленеводы проверяли силу своих оленей перед долгой дорогой. Уходили туда, потому что от моря, от льдов веет прохладой, летом животным там комфортнее, меньше насекомых, гнуса", — сказал Лаптандер.

Кроме традиционной гонки, на берегу реки пройдут соревнования по национальным видам спорта, гостей будут катать на оленьих упряжках и угощать чаем в шести чумах.

"Также… мастера научат желающих местному декоративно-прикладному творчеству. Пройдет конкурс национальной одежды по нескольким номинациям — костюм ненецкого народа, костюм коми-зырян, костюм народа ханты, детский национальный костюм и украшение оленьей упряжки. Приготовлен и театрализованный перформанс «Легенда Севера», — отметили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, в День оленевода в Салехард приедут участники заседания Совета ассоциации «Оленеводы мира».

Праздник посетят делегаты из российских регионов и зарубежных стран, в том числе из Норвегии, Швеции, Финляндии и Шотландии.