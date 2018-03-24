Это фиаско: ударная 13-минутка бразильцев

Бразильцев не остановила прохладная погода в Москве: пятикратные чемпионы мира разгромили россиян со счетом 0:3. Это седьмое поражение Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной. Обновленные «Лужники» справились с задачей нормально организовать выход со стадиона, а вот футболистам банально не хватило мастерства.

Россия во второй раз подряд начала год с домашнего поражения и впервые в истории потерпела крупное фиаско на своем поле. Еще накануне матча главный тренер гостей Тите сказал, что с россиянами им важно потренировать защитные связки и быстрое возвращение из атаки назад. Дескать, с фаворитами мы так играть не можем — люди не поймут, и во вторник с теми же немцами надо сражаться за результат.

А Россия, как бы сказать помягче, торсиду пока не возбуждает — здесь счет не стоит во главе угла. Поэтому в первом тайме пентакампеоны и выкладывались процентов на 30, словно опасаясь хозяев и в случае чего моментально оттягиваясь к воротам Алисона. Все равно россияне ни разу не наказали их ни за кошмарные обрезы, ни за небрежность в подстраховке.

Артем Локалов журналист « Российской газеты » «Бразильцы могут себе такое позволить, добавить любой момент, как будто прибавив громкости на магнитофоне. В этой ситуации они как раз сделали погромче. Конечно, это была не максимальная громкость, но, так или иначе, ее хватило, чтобы оглушить сборную России. Я бы выделил Игоря Акинфеева , потому что несколько раз он действительно спас команду, выглядел вполне уверенно. Ни Смолов, на которого возлагали все надежды в атаке, ничего не смог показать, ни кто-то из средней линии. Большего можно было бы ожидать от того же Головина, который очень здорово себя показывает в ЦСКА, в частности в еврокубковых матчах».

В пятницу Головин смотрелся посредственно и наиграл только на красную карточку, которую белорусский арбитр так ему и не показал в эпизоде с пенальти. Впрочем, 11-метровый хавбек «Барсы» Коутиньо все равно реализовал. К слову, его трансферная цена — 100 млн — в полтора раза превосходит стоимость всей сборной России. Неудивительно, что, как только россияне расслабились, привыкли к убаюкивающему темпу соперника, гостям удалась ударная 13-минутка: с 53-й по 66-ю они забили трижды — защитник «Интера» Миранда, Коутиньо, а затем и его партнер по «Барселоне» Паулиньо.

В активе российской команды — лишь удар в перекладину вышедшего на замену Антона Миранчука . Логично, что после холодного душа возникает вопрос: над чем в первую очередь нужно поработать хозяевам мундиаля, чтобы хотя бы на чемпионате мира такие результаты им не грозили?

Владимир Стогниенко комментатор ВГТРК «Ни над чем, потому что за два месяца сделать абсолютно ничего невозможно. Работать нужно было десять лет назад. Сейчас мы, конечно, еще перед самым чемпионатом мира можем быть физически лучше готовы, [исправить] какие-то, может быть, отдельные ошибки, но я не думаю, что на чемпионате мира будет показан какой-то принципиально иной уровень футбола. Может быть, чуть получше, чуть похуже, но в целом примерно так. В принципе, есть куда чуть-чуть прибавить, и молодые игроки есть. Просто есть позиции, где откровенно замену негде найти. А то, что мы выступаем в классе очень здорово, для кого это новость?»

После 0:3 от Selecao статистика коуча Черчесова выгладит так: пять побед, пять ничьих, семь поражений. Не самый плохой результат, учитывая, что мы стремимся играть с сильными оппонентами. Но и гордиться нечем. Реактивные фланги бразильцев разрывали россиян, в центре никакого креатива, а без Денисова еще и ошибок слишком много. В оборону надо срочно возвращать Березуцких с Игнашевичем — или хотя бы кого-то из них. И не стоит Станиславу Саламовичу рубить с плеча, дескать, тема закрыта. Ничего не закрыто. А вот форварда в пару к весьма среднему Смолову и вправду взять просто неоткуда. Надежды фанатов на юного спартаковца Мелкадзе маловато.

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий попросил болельщиков не судить команду, заметив, что даже такое поражение — бесценный опыт, который непременно поможет нам стать сильнее в самое ближайшее время. 27 марта россияне примут в Санкт-Петербурге французов. Это девятая команда в рейтинге ФИФА, хотя, безусловно, «трехцветные» также считаются соперником топ-уровня. Начало встречи в 18:50.