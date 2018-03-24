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Тренер новый, проблемы — те же: Сборная Голландии потерпела домашнее поражение от сборной Англии
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Тренер новый, проблемы — те же: Сборная Голландии потерпела домашнее поражение от сборной Англии 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Дебютный для Рональда Кумана матч на посту наставника сборной Голландии оказался достаточно неудачным — «оранжевые» потерпели домашнее поражение против сборной Англии, сыграв достаточно блекло и неуверенно. Англичане выглядели более целостно и организованно, заслуженно увезя победу с Амстердама.
Протокол игры
Голландия
Англия
59' Лингард Джесси (0:1)
Зут Йерун • Де Лихт Маттайс • Де Врей Стефан 89' (Ван де Бек Донни (89') • Ван Дейк Виргил • Хатебур Ханс • Вейналдум Джорджиньо • Стротман Кевин 89' (Вегхорст Ваут (89') • Ван Анхольт Патрик • Промес Куинси 66' (Прёппер Дэви (66') • Дост Бас 66' (Бабель Райан (66') • Депай Мемфис
Запасные: Де Рон Мартен • Бергёйс Стивен • Де Вильена Тонни • Силессен Яспер • Аке Натан • Фосу-Менса Тимоти • Тил Гуус • Клюйверт Джастин
Пикфорд Джордан • Уокер Кайл • Стоунс Джон • Гомес Джо 10' (Магир Гарри (10' • Дайер Эрик 89') • Триппьер Киран • Окслейд-Чемберлен АлексХендерсон Джордан • Роуз Дэнни 71' (Янг Эшли (71') • Стерлинг Рахим 68' (Уэлбек Данни (68') • Лингард Джесси 68' (Варди Джейми (68') • Рэшфорд Маркус 68' (Алли Деле (68')
Запасные: Ливермо Джейк • Лаллана АдамХарт Джо • Тарковски Джеймс • Батлэнд Джек • Поуп Ник • Моусон АлфиКук Льюис
23 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
В начале февраля сборная Голландия узнала имя нового главного тренера — им стал Рональд Куман. Именно этому специалисту предстоит возвращать «оранжевых» в футбольную элиту. Первый же матч голландцев под руководством Кумана выпал против сборной той страны, в которой 55-летний специалист провел последние годы своей тренерской карьеры — Англии.
В качестве основной расстановки на матч против сборной «трёх львов» он выбрал 3-4-3, обойдясь без больших сюрпризов в стартовой расстановке. Выводил команду на поле Виргил ван Дейк, назначенный новым капитаном «оранжевых». Вместе с ним в центре обороны сыграли Стефан де Врей и Маттайс де Лихт, а на флангах — Ханс Хатебур и Патрик ван Анхольт. Пару центральных полузащитников составили Кевин Стротман и Джорджиньо Вейналдум, а в группе атаки вышли Куинси Промес, Мемфис Депай и Бас Дост.
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В достаточно схожей схеме сыграла и команда Гарета Саутгейта, выбравшего более экспериментальный состав на игру. Англичане вышли в три центральных защитника (Джо Гомес, Джон Стоунс и Кайл Уокер), а по флангам действовали два футболиста «Тоттенхэма» — Киран Триппьер и Дэнни Роуз. Место в воротах занял Джордан Пикфорд, а середина поля была отдана дуэту из «Ливерпуля» — Джордану Хендерсону и Алексу Окслейд-Чемберлену. В группе атаки действовал десант из Манчестера — Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг.
Уже на 10-й минуте матча у Саутгейта случились неприятности — травму получил Гомес, вместо которого на поле появился Гарри Магуайр. Обычно результаты товарищеских матчей имеют второстепенное значение, но точно не в тех случаях, когда встречаются столь авторитетные соперники. К тому же, для Кумана было крайне важно не уступить в дебютном матче, да еще и на домашнем поле, а потому футбол его команды был достаточно осторожным и прагматичным. Такой футбол можно было наблюдать весь первый тайм. Сборные совсем не подарили яркого футбола, лишь изредка радуя моментами собравшихся на трибунах и у телеэкранов болельщиков.
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Англичане свои моменты создавали с быстрых ответных атак, ловя футболистов Голландии на потерях. Оно и неудивительно, имея столь быструю группу атаки. С позиционных атак командам мало что удавалось создать — уж слишком плотно в обороне действовали соперники. Голландцы пробовали использовать длинные забросы, а англичане неплохо забегали за спины защитникам, но редко за этим маневром следовал своевременный пас. В перерыве оба тренера решили не производить замен, предоставив еще немного времени футболистам стартового состава.
Не покидало ощущение, что такими темпами матч плавно перетечет к нулевой ничьей, но на 59-й минуте англичанам удалась очень симпатичная атака. Окслейд-Чемберлен протащил мяч через середину поля, сыграл на Лингарда, продолжившего атаку через левый фланг. Прострел Роуза оказался прерванным, но первым на отскоке оказался Лингард, в касание пробивший с линии штрафной — 0:1. В данном эпизоде полностью провалился центр поля голландцев, предоставивший столько свободы и пространства сопернику. Сразу же телекамеры направили на скамейку сборной Голландии, где активно надевали игровую экипировку Райан Бабель и Дэви Прёппер. Заменили они Доста и Промеса, ничем не запомнившихся за час игры.
Вскоре Саутгейт внес ряд своих корректив, выпустив на поле Джейми Варди, Деле Алли, Эшли Янга, Данни Уэлбека. Команда перешла на игру с двумя нападающими и тремя центральными полузащитниками. В оставшееся время голландцам практически не удавалось тревожить Пикфорда, за исключением не самого опасного удара Депая со штрафного. Англичане выглядели более собранной и целостной командой, заслуженно добившись победы.
Денис Попович
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