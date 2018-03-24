Испания и Германия расписали мировую в Дюссельдорфе 

Потрясающий по афише товарищеский матч прошёл в Дюссельдорфе. В гости к действующим чемпионам мира пожаловали испанцы.
Протокол игры
Германия
Испания
6' Родриго Морено (0:1)
(1:1) Мюллер Томас 35'
Тер Штеген Марк-Андре • Киммих Джошуа • Боатенг Жером • Хуммельс Матс • Хектор Йонас • Хедира Сами 53' (Гюндоган Илкай (53') • Кроос Тони • Мюллер Томас 81' (Горетцка Леон (81') • Озил Месут • Дракслер Юлиан 69' (Сане Лерой (69') • Вернер Тимо 84' (Гомес Марио (84')
Запасные: Вагнер Сандро • Руди Себастьян • Штиндль Ларс • Лено Бернд • Трапп Кевин • Платтенхардт Марвин • Джан Эмре • Гинтер Маттиас • Зюле Никлас • Брандт Юлиан • Рюдигер Антонио
Де Хеа Давид • Карвахаль Даниэль • Пике Херард 51' (Начо Игнасио (51') • Рамос Серхио • Альба Хорди • Коке Хорхе • Тьяго Алькантара 82' (Родри Эрнандес (82') • Иньеста Андрес 46' (Ньигес Сауль (46') • Иско Аларкон 59' (Асенсио Марко (59') • Родриго Морено 66' (Коста Диего (66') • Сильва Давид 71' (Васкес Лукас (71')
Запасные: Рейна Пепе • Парехо Даниэль • Аспиликуэта Сесар • Аспас Яго • Алонсо Маркос • Кепа Аррисабалага • Арсальюс Альваро
23 марта. Стадион «Эсприт Арена» (Дюссельдорф).
Сразу окунемся в историческую страничку, сказав, что Испания и Германии провели между собой 10 игр. В составе каждой выступают только высококлассные футболисты, поэтому борьба в очных противостояниях равная. Четыре раза выиграли испанцы, три — немцы, остальные поединки завершились вничью. Главные победы «красная фурия» одержала в финале Евро-2008 и полуфинале чемпионата мира 2010. Оба раза испанцы победили со счётом 1:0, преградив немцам путь к титулам.
Сейчас немцы занимают первое место в рейтинге ФИФА, и являются действующими чемпионами мира, отобрав это звание как раз у сегодняшних соперников. Испания, как и Германия, выставила на матч состав приближенный к оптимальному. Хулен Лопетеги наигрывал сочетания, одно из которых сыграло уже в дебюте. Андрес Иньеста сумасшедшей передачей отрезал две оборонительные линии немцев, а Родриго в касание пробил мимо выбежавшего навстречу тер Штегена.
Германия моментально прибрала к ногам территорию, но долгое время создать опасность у ворот де Хеа не получалось. Не получилось бы и вовсе, однако прицельный удар получился у Мюллера. Сами Хедира поперек поля покатил мяч на Томаса, а тому никто не помешал пробить метров с 25-и. Точно в «девятку» положил мяч немецкий полузащитник, а прыжок Давида де Хеа сделал этот эпизод ещё краше.
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Первую половину встречи команды провели скупо на подходы, всего по одному удары в створ ворот, зато богато на голы, все попытки завершились взятием ворот. Зато второй тайм команды начали с обоюдоострых атак, которые лишь усилиями вратарей не отразились на табло. Давид де Хеа потащил из «девятки» мяч после удара с полукруга штрафной площади от Юлиана Дракслера, а Марк-Андре тер Штеген ногами отразил удар с пяти метров от Иско, замыкавшего прострел Хорди Альбы.
Далее сборная Германии решила проверить реакцию де Хеа в нижнем углу. Долгий контроль мяча завершился выстрелом Илкая Гюндогана точно в «шестерку», но и тут прыжок Давида перечеркнул все усилия немцев. А затем и перекладина сыграла за гостей. Тони Кроос выверенным навесом со стандарта нашёл Матса Хуммельса, и защитник по дуге пробил. Мяч опустился на перекладину, далее пределы поля покинув.
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За Испанию решающее слово мог сказать Диего Коста, но пока форвард думал, что делать с мячом, отскочившим к нему в штрафной площади, его уже накрыл Жером Боатенг. Видно было, что обе команды согласны на ничью. Упираться в концовке встречи никто не стал, поэтому счёт 1:1 так и остался гореть на табло. Все довольны, Испания и Германия разошлись миром, порадовав болельщиков качественным футболом.