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В Туркмении наступил «день тишины» перед парламентскими выборами
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В Туркмении наступил «день тишины» перед парламентскими выборами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АШХАБАД, 24 мар — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. «День тишины» перед выборами депутатов Меджлиса (парламента) объявлен в Туркмении в субботу в соответствии с национальным законодательством.
Согласно статье 63 Избирательного кодекса Туркменистана, агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты), ранее размещенные вне помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.
На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии — Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.
Голосование на парламентских выборах пройдет 25 марта с 07.00 (05.00 мск) до 19.00 (17.00 мск).
Законодательство Туркменистана не устанавливает порог явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися. В стране зарегистрировано более 3,2 миллиона избирателей.
Депутаты Меджлиса избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.
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