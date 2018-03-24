Болт: «Без Неймара Бразилия не выиграет чемпионат мира»

Бывший легкоатлет Усэйн Болт считает присутствие форварда «ПСЖ» Неймара ключевым для достижения успеха бразильской сборной.

— Мне бы определенно хотелось бы попасть на чемпионат мира и посмотреть пару матчей. Я большой фанат сборной Аргентины, за которую я болею, — сказал Болт Goal. — Думаю, что, конечно, Германия является претендентом, Бразилия, если выздоровеет Неймар, Аргентина и Франция, вот мой квартет фаворитов.

Если Неймар пропустит турнир, это станет большой потерей для команды. Это игрок экстра-класса, один из лучших на этот момент. Если он не вернется и не будет здоров, думаю, что Бразилия упустит шанс выиграть чемпионат мира, — добавил Болт.

Напомним, что экс-спринтер тренируется с дортмундской «Боруссией» и хочет проявить себя в футболе.