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Нигматуллин: сборная Бразилии прошлась по России катком
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Нигматуллин: сборная Бразилии прошлась по России катком 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение национальной команды от Бразилии (0:3) в домашнем товарищеском матче.
«Очень сложно искать хорошее, когда проигрываешь дома 0:3. Для этого нужно быть таким, как, например, Леонид Слуцкий. Он очень хвалил наших и сказал, что есть что-то позитивное в штрафном ударе с линии на 10 метров в сторону. Положительный момент этой встречи в том, что она товарищеская и не идёт в зачёт чемпионата мира.
Я тоже хочу быть позитивно настроенным. Я не могу говорить про сборную плохо, когда ей руководит уважаемый мной Станислав Черчесов. Сегодня бразильцы прошлись по нам катком. Команды играли на абсолютно разных скоростях. Наши допускали много ошибок, потому что соперник был быстрее и российские футболисты постоянно были в урезанных временных рамках. Обработка, посмотреть и отдать. Мы могли забить, но не повезло. По большому счёту у нас был только один момент — у Антона Заболотного. Но Антон, наверно, сам не ожидал, что к нему мяч попадёт.
Мы играли с одной из самых лучших сборных мира. Основной состав Бразилии — это суперзвезды. Даже на замену выходят игроки, которые у нас бы играли всё время, в том числе самые запасные игроки бразильской сборной. Мы играем тем, что имеем. Нам не повезло, что три основных игрока травмированы. Мы не можем бодаться с такими сборными, как Бразилия, за счёт индивидуального мастерства. Нам нужно рассчитывать на командную игру. Были просветы во взаимодействиях, но на общем фоне их очень мало», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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