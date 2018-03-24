Нигматуллин: сборная Бразилии прошлась по России катком

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение национальной команды от Бразилии (0:3) в домашнем товарищеском матче.

«Очень сложно искать хорошее, когда проигрываешь дома 0:3. Для этого нужно быть таким, как, например, Леонид Слуцкий. Он очень хвалил наших и сказал, что есть что-то позитивное в штрафном ударе с линии на 10 метров в сторону. Положительный момент этой встречи в том, что она товарищеская и не идёт в зачёт чемпионата мира.

Я тоже хочу быть позитивно настроенным. Я не могу говорить про сборную плохо, когда ей руководит уважаемый мной Станислав Черчесов . Сегодня бразильцы прошлись по нам катком. Команды играли на абсолютно разных скоростях. Наши допускали много ошибок, потому что соперник был быстрее и российские футболисты постоянно были в урезанных временных рамках. Обработка, посмотреть и отдать. Мы могли забить, но не повезло. По большому счёту у нас был только один момент — у Антона Заболотного . Но Антон, наверно, сам не ожидал, что к нему мяч попадёт.