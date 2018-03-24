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Инсинье назвал результат матча с Аргентиной позорным
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Инсинье назвал результат матча с Аргентиной позорным 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Наполи Лоренцо Инсинье остался недоволен итогом встречи со сборной Аргентины.
»Это позор, мы не забили гол, и я разочарован, поскольку мы хорошо играли и, возможно, не должны были пропускать те два гола. Но если не брать во внимание результат, мы проделали хорошую работу и продолжаем двигаться дальше", — заявил Инсинье после игры.
"Я думаю, мы создали Аргентине много проблем. Если бы я или Иммобиле реализовали свои шансы, сейчас мы бы говорили о другом матче. Все мы помним, как завершилась для нас отборочная кампания к чемпионату мира, но если мы будем зацикливаться на прошлом, то остановимся. Наша задача — упорно работать и улучшать игру".
Товарищеский матч Италия — Аргентина завершился сухой победой южноамериканцев со счетом 2:0.
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