Инсинье назвал результат матча с Аргентиной позорным

Нападающий «Наполи Лоренцо Инсинье остался недоволен итогом встречи со сборной Аргентины.

»Это позор, мы не забили гол, и я разочарован, поскольку мы хорошо играли и, возможно, не должны были пропускать те два гола. Но если не брать во внимание результат, мы проделали хорошую работу и продолжаем двигаться дальше", — заявил Инсинье после игры.

"Я думаю, мы создали Аргентине много проблем. Если бы я или Иммобиле реализовали свои шансы, сейчас мы бы говорили о другом матче. Все мы помним, как завершилась для нас отборочная кампания к чемпионату мира, но если мы будем зацикливаться на прошлом, то остановимся. Наша задача — упорно работать и улучшать игру".

Товарищеский матч Италия — Аргентина завершился сухой победой южноамериканцев со счетом 2:0.