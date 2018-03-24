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В Дохе открылся фестиваль фейерверков
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В Дохе открылся фестиваль фейерверков 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОХА, 24 мар — РИА Новости, Юлия Троицкая. Фестиваль фейерверков по примеру пиротехнического шоу над Женевским озером открылся в пятницу на территории парка Aspire в столице Катара Дохе, где находится искусственное озеро, передает корреспондент РИА Новости.
Более 40 артистов приняли участие в «Магическом путешествии» — театральном представлении в сопровождении россыпи фейерверков, которое было поставлено французским мастером фейерверков и режиссером Кристофом Бертонно. Его красочные представления показывали во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах, Турине и Рио-де-Жанейро, а также Кубка Азии по футболу в Катаре в 2011 году.
Как сказала журналистам глава организационного комитета фестиваля Хулюд аль-Хейль, «бойкот Катара со стороны соседних стран не мешает его властям проводить массовые культурные мероприятия для развития внутреннего туризма в стране и привлечения иностранных туристов».
По ее словам, первый такой фестиваль прошел в Дохе в ноябре 2017 года, в течение трех дней его посетили более 75 тысяч человек, после чего организаторы решили сделать его ежегодным и более масштабным.
Зрители увидели рассказанную с помощью фейерверков историю маленького путешественника, который объехал мир и оказался в Катаре. В шоу были использованы около 20 тысяч пиротехнических зарядов.
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