В Дохе открылся фестиваль фейерверков

ДОХА, 24 мар — РИА Новости Юлия Троицкая . Фестиваль фейерверков по примеру пиротехнического шоу над Женевским озером открылся в пятницу на территории парка Aspire в столице Катара Дохе, где находится искусственное озеро, передает корреспондент РИА Новости.

Более 40 артистов приняли участие в «Магическом путешествии» — театральном представлении в сопровождении россыпи фейерверков, которое было поставлено французским мастером фейерверков и режиссером Кристофом Бертонно. Его красочные представления показывали во время церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах, Турине и Рио-де-Жанейро, а также Кубка Азии по футболу в Катаре в 2011 году.

Как сказала журналистам глава организационного комитета фестиваля Хулюд аль-Хейль, «бойкот Катара со стороны соседних стран не мешает его властям проводить массовые культурные мероприятия для развития внутреннего туризма в стране и привлечения иностранных туристов».

По ее словам, первый такой фестиваль прошел в Дохе в ноябре 2017 года, в течение трех дней его посетили более 75 тысяч человек, после чего организаторы решили сделать его ежегодным и более масштабным.

Зрители увидели рассказанную с помощью фейерверков историю маленького путешественника, который объехал мир и оказался в Катаре. В шоу были использованы около 20 тысяч пиротехнических зарядов.