Игнатьев: «Оказалось, что дело не в трио Кутепов, Гранат, Кудряшов»

Бывший главный тренер сборной России (1992 — 1996) Борис Игнатьев прокомментировал итоги товарищеского матча Россия — Бразилия — 0:3.

— Я готовился к тому, что бразильцы проведут экзамен для футболистов сборной России, — сказал Игнатьев. — Экзаменатор был очень приличный со всех точек зрения — высочайший уровень мастерства каждого игрока. И, конечно, проявился психологический подтекст игры — футболисты делают оценку своих действий через призму соперника. И наши футболисты долго присматривались к игровой манере Бразилии. При этом, мне понравилось, что футболисты сборной России предельно внимательно и ответственно играли в обороне в первом тайме. Отходили за линию мяча большой группой игроков, пытались закрывать зоны, создаваемые соперником. И сделали все возможное, чтобы в этих зонах было численное превосходство. У меня был вопрос до матча — как мы сыграем в обороне? Как покажет себя трио Кутепов, Гранат, Кудряшов?

— И каков ответ?

— Оказалось, что дело не в этих трех игроках, а в командной обороне. Но все-таки психологическое воздействие бразильцев сказалось на наших футболистах. Во второй части первого тайма наши игроки стали чаще атаковать, но при этом, переходя из обороны в атаку, больше ошибаться. Не было точности и своевременности в передачах. С точки зрения скорости принятия решения бразильцы были гораздо выше. Во втором тайме сказалась психологическая и физическая усталость — бегать без мяча очень сложно. И игрокам не хватило выдержки — стали раскрываться, больше играть в атаке. Не успевали возвращаться в оборону, проигрывали подборы. Бразильцы этим воспользовались — хорошо выбегали в атаку, контрвыпады, использовали свободные зоны, Играть с бразильцами в такой футбол — большая роскошь. Пока играть с командами такого уровня сложно. Поэтому мы и ставим такую задачу на ЧМ — выйти из группы.

— Вам не показалось, что большую часть матча бразильцы играли на 30% возможностей? И когда захотели, то забили три гола в короткий промежуток времени?

— Я бы не стал говорить, что все бразильцы играли ниже своих возможностей. Была группа игроков, которая играла в силу профессиональной ответственности так, как умеют. Но, например, Марсело показал пляжный футбол. Он знает себе цену. Конечно, во втором тайме они пересмотрели отношение к игре. Они немного изменили принцип игры, стали больше использовать групповые взаимодействия. Игра стала более цельной. В первом тайме это была группа высокоодаренных футболистов.