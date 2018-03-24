Рейнгольд: «Увиденное сегодня ни в какие ворота не лезет»

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Бразилии (0:3).

— В первом тайме складывалось впечатление, что бразильцы не пришли с экскурсии с Красной площади. Они просто ходили пешком, держали мяч, владели территорией, а рядом с ними пешком ходили и наши. В перерыве я позвонил одному товарищу, который озвучил интересную мысль: «Представь, если бы наши умели играть в футбол — после первого тайма мы могли вести 2:0». Я с ним согласился, ведь какие-то моменты были.

Во втором тайме гости резко прибавили. Видимо, стыдно стало им, что такую тягомотину показывали в первом тайме. Они прибавили в движении, а наши сдулись, после чего их порвали, как грелку. 0:3 — разгромное поражение. И вот бывают моменты, когда охватывает безнадёга…

Мы много шумим про Смолова, мол, много забивает, лучший бомбардир… А вы сегодня видели его на поле?! Я — нет! Хотя его никто персонально не опекал, и это говорит о классе и уровне нашего футбола. Но я не хочу ругать ребят, ведь виноваты не они, а структура нашего футбола. Впечатление неважные, очень мало классных игроков, которые могут взять игру на себя. Глушаков растворился, ошибок выше крыши. Зобнин сыграл безобразно, и это наша центральная зона. Заболотный вышел и непонятно, что он хотел вообще сделать!

Не хочу ругать команду, пускай Черчесов продолжает подготовку. Хотя, возможно, ему стоит помочь, и для этого стоит собрать тех, кто сможет подсказать: Сёмин, Газзаев, Романцев, Бышовец… Всем стоит посоветоваться с тем, что делать и кого приглашать. Увиденное сегодня — ни в какие ворота не лезет! И дело не в том, что мы проиграли, а в том, как мы проиграли. Созданные нами моменты — не следствие комбинаций, это всё было стихийно, часто после ошибок гостей.

В сборную нужно брать тех, кто сегодня играет прилично. В последнее время меня поразил Дзюба, который здорово играл, хоть и в «Арсенале». Он здорово двигался, забивает и, возможно, понял, что нужно делать. После матча «Арсенал» — «Ростов» (2:2) я Дзюбу никогда не стал бы сравнивать с Заболотным. И его нужно приглашать в команду.

Та же история с Денисовым: это футболист, который в опорной зоне перекрывает всё и вся, боец, который голову отдаст за команду. У Черчесова другая позиция, но этого не должно быть. Если ты так подходишь к работе — не соглашайся тренировать сборную. Свои интересы ты ставишь выше нашего футбола, и это ни в какие рамки не лезет!

В своё время я играл с такими великими футболистами, и у некоторых из них такие характеры были… И что теперь, их нельзя было брать в сборную СССР?! По характеру приглашать или нет в сборную нельзя! Денисова немедленно нужно привлекать в команду, и Черчесов как можно быстрее должен найти с ним контакт.