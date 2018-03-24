Команда Черчесова проиграла по бразильской системе

К поражениям сборной России по футболу нам не привыкать. Плавали, знаем. Но пятничный разгром в «Лужниках», учиненный сборной Бразилии, всё равно никак нельзя назвать рядовым явлением. Оно — историческое. Под руководством Станислава Черчесова за два с половиной месяца до старта чемпионата мира российская команда впервые в своей истории дома проиграла с разницей в три мяча (0:3). А могла уступить и с более крупным счетом — если бы не спасения в исполнении Игоря Акинфеева

Акинфеев работает, остальные — спят

В футболе принято говорить: «Вратарь — половина команды». Истина не всегда верная, но для матча Россия — Бразилия более чем актуальная. Поскольку Акинфеев, несмотря на три пропущенных мяча, действительно был лучшим игроком матча в составе сборной России. Он отбивал мячи всеми частями тела — руками, ногами, а при необходимости и головой. Настоящий человек-паук, который до 53-й минуты творил чудеса. Он и на 53-й чудо сотворил, отбив опаснейший удар, но вот при добивании ничего поделать не смог. Видимо, наши защитники совсем уверовали в полную непробиваемость «железного Игоря» и совсем расслабились.

А если серьезно, уровень оборонительных действий российских футболистов не выдерживает никакой критики. Речь не только о низких скоростях, но и о грубейших позиционных ошибках. Достаточно посмотреть на третий гол Бразилии, чтобы понять: в защите — полный швах. Сразу восемь (!) российских полевых игроков в своей штрафной не уследили за двумя бразильцами — дали одному спокойно сместиться во фланг и подать, а второму спокойно забить.

При этом в первом тайме у кого-то еще сохранялась иллюзия борьбы. Бразильцы владели мячом три четверти игрового времени, много били по воротам, но в свойственной своей команде манере давали развернуться и хозяевам. Совершали потери, обрезы, позволяли Александру Головину отнимать у себя мяч, а Федору Смолову Алексею Миранчуку — комбинировать на подступах к штрафной и в самой штрафной. И даже позволяли бить по своим воротам. Всё это дало повод экс-главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому назвать выступление сборной России в первом тайме «сверхдостойным».

А где вторая половина команды?!

Но, при всем уважении к Леониду Викторовичу и его наследнику на посту главного тренера Станиславу Саламовичу, ничего достойного не было и в помине.

Бразильцы просто какое-то время играли с россиянами в кошки-мышки, действовали вальяжно, спокойно, с очевидной ленцой. Может, привыкали к атмосфере «Лужников», может, не настроились, а, может, просто не хотели сразу обижать гостеприимных хозяев чемпионата мира. Плюс блистал Акинфеев. Что и позволяло России сохранять нули на табло.

Однако после перерыва неадекватность восторженных эпитетов, раздаваемых Слуцким, наверняка стала понятна всем, в том числе и ему самому. Это был разгром. Гостям даже не пришлось сильно прибавлять в темпе, разве что самую малость. И — всё, команда Черчесова посыпалась, пропустив трижды за 13 минут. В эти моменты возникал вопрос: «Акинфеев на месте, но где вторая половина команды?». Ответа не было. Хорошо хоть затем бразильцы смилостивились и решили хозяев не добивать.

В каждой шутке…

Хорошая новость по итогам данной встречи: центр защиты — не главная проблема сборной России. Новость плохая — в команде Черчесова проблемы со всеми линиями. Даже обороняясь всей командой, эти парни неприлично легко позволяют себе забивать. Илья Кутепов потешил публику объяснением провала: «Где-то подустали и набегались в первом тайме». Но если это правда, то совсем не смешно. А ужасно грустно. Поскольку хорошие физические кондиции — единственное, что может помочь сборной России не провалиться на домашнем чемпионате мира. То есть, выйти из группы, справиться с Саудовской Аравией и Египтом. Ведь мастерство и тактические огрехи хоть как-то можно компенсировать пахотой на поле. Но если и это не удастся, то команду в июне ждет ужас без конца. Хотя, конечно, при любом исходе найдутся специалисты, которые скажут, что наша сборная действовала «сверхдостойно». Пусть не тайм, а, скажем, минут 15. Но вот незадача, футбольный матч длится не 15 минут, и даже не 45, а все 90.

Во всей этой истории радует только самоирония футболистов сборной. К примеру, Федора Смолова, которому журналисты пожаловались, что никто из его коллег не остановился для общения с прессой. «А никто и не играл», — иронично заметил Смолов.

Да, этой фразой он явно обидел Акинфеева, но, очевидно, с чувством юмора у форварда все в порядке. Жаль только, что в этой шутке оказалась уж очень большая доля правды. На фоне бразильцев россияне действительно не играли. Соперник быстрее думал, двигал мяч и даже бегал. Поэтому высказывание Черчесова о том, что Россия хотела выиграть у Бразилии, также можно расценить как шутку. И довольно смешную. Гораздо хуже, если Станислав Саламович не шутил. Ведь тогда налицо явные проблемы с футбольной самооценкой.

интернет-журнал «Интересант»