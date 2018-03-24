Ещё
Австрия — Словения — 3:0, Шотландия — Коста-Рика — 0:1 (обзоры)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австрия — Словения — 3:0, Шотландия — Коста-Рика — 0:1 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием европейских сборных.
Австрия — Словения — 3:0  Шотландия — Коста-Рика — 0:1
Soccer News: последние новости
Хедира получил травму Россия и Бразилия играют вничью после первого тайма Два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира95
Коган прокомментировал три падения Загитовой1
Бразилия разгромила Россию385
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
Загитова отказалась общаться со СМИ после провала на ЧМ1
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение