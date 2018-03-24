Аргентина попыталась играть без Месси. Итальянцы огрызались и не дотерпели

Сампаоли стал Бьелсой

За пару недель до товарищеских матчей главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли зарегистрировался в твиттере. Для начала деятельности в социальной сети специалист активен: посты появляются почти каждый день, а в личной ленте новостей ему достаточно официального твиттера «альбиселесте». Если бы в его подписках была страница итальянской сборной — было бы любопытно увидеть реакцию Сампаоли на твит с составами, где на его месте как-то оказался Марсело Бьелса. Хорхе вряд ли бы сильно обиделся, ведь он считает «сумасшедшего» коллегу своим вдохновителем.

Однако сейчас его больше волнует готовность национальной команды к поездке в Россию. Особенно это касается Лионеля Месси . Даже президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа просил форварда немного реже играть за «Барселону». Только тренерский штаб клуба думает иначе: Месси в каждом матче играет по 90 минут. Исключением стала выездная игра против «Малаги», которую Лео пропустил из-за рождения сына.

За здоровье игрока взялись в сборной, куда он приехал на день позже всех. Если верить барселонскому изданию Mundo Deportivo — врачи обнаружили перегруз приводящих мышц, и предполагалось, что Месси может пропустить матч с итальянцами, а его место займет Джовани Ло Чельсо. Журналисты сперва угадали наполовину: в старте действительно вышел игрок «ПСЖ», а Лео согласно заявке оказался в запасе. Действительность говорила иначе. Лидер сборной смотрел футбол в компании Серхио Агуэро, которого в заявку не включили из-за проблем с левым коленом. Большой удар по зрителям стадиона «Манчестер Сити», где и проходил матч.

Память об Астори

Аргентинцам до старта на чемпионате мира (первый матч — 16 июня) осталось чуть больше 80 дней. Сборной Италии — как минимум столько же плюс четыре года, если новый тренер выведет команду на мундиаль в Катаре. Им вряд ли будет главный тренер молодежки Луиджи ди Бьяджо, поскольку он явно теряется на фоне Антонио Конте Роберто Манчини — двух главных кандидатов на пост. Однако это не помешало ему, временному тренеру сборной, назвать матч с Аргентиной началом новой эпохи, в которой больше свободы дадут молодым игрокам.

Правда, и от «старичков» он не отказывается. Джанлуиджи Буффон — все тот же капитан сборной, пусть он еще и не определился с продолжением международной карьеры. Из других игроков, начавших матч в стартовом составе, только двое старше 30 лет: Леонардо Бонуччи Марко Пароло . Таким же старшим товарищем мог бы быть Давиде Астори , если бы не его внезапная смерть 4 марта. Память защитника, сыгравшего за сборную 14 матчей, еще раз почтили минутой молчания, надписями «Давиде всегда с нами» на рекламных щитах, а все футболисты итальянской команды вышли на игру в футболках с 13-м номером.

Паредес почти забил и привез

Итальянцы за первые 45 минут ни разу не пробили по воротам, но в первой трети они большим составом шли в прессинг. На половине поля номинальных хозяев могло находиться до шести соперников. Вторую часть тайма итальянцы уже проводили у ворот Буффона, который четыре раза спас от гола. В отсутствие Месси капитанскую повязку отдали Анхелю Ди Марии, и брать игру на себя у него получалось неплохо. Он мог и разбросать соперника по флангу финтами, и полезть в штрафную между несколькими защитниками, и вырезать пас в штрафную на ход партнеру. Таким моментом в конце первого тайма не воспользовался Гонсало Игуаин . За это он удостоился объятий от одноклубника Буффона.

Забить ему мог и Леандро Паредес . По первой части тайма зенитовец не запомнился, а перед перерывом почти без разбега ударил по воротам из-за штрафной и чуть не попал в створ. Только возобновился матч, а полузащитник едва не стал соучастником гола итальянцев. Стоя лицом к своим воротам, он выдал пас в ноги Чиро Иммобиле, и это удача, что замыкавший атаку Лоренцо Инсинье не забил в верхний угол. Большего Паредесу сделать не дали: Сампаоли заменил его одним из первых.

И без участия зенитовца итальянцы снова сильно начали тайм. Помешала только очень уверенная игра Вильфреда Кабальеро. Вратарь в «Челси» играет больше кубковые матчи, но и этого хватило для дебютного выхода в футболке сборной (что произошло только в 36 лет). Несмотря на статус игры, Сампаоли доверил голкиперу два полных тайма и не должен был пожалеть об этом. При сохранении хорошей формы даже в случае небольшой практики Кабальеро может претендовать на поездку в Россию. У Серхио Ромеро игровое время в «МЮ» не так уж и больше.

За Аргентиной снова осталась вторая половина 45-минутки, только эта стала результативной. Команда Сампаоли дважды воспользовалась огрехами в центре защиты. Аргентинцам не помешали разыграть стенку перед штрафной, и Эвер Банега удивил соперников, включая Буффона, ударом в нижний угол. Через десять минут итальянцев поймали быстрой атакой. Мануэль Лансини позволил себе принять мяч, подготовить удар и пробить из-под защитника в девятку. Символично, что игрок «Вест Хэма» забил первый гол за сборную на английской земле.

Месси смотрел на радость партнеров сдержанно, в отличие от более эмоционального Агуэро. Теперь их появление на поле ждут в Мадриде, где 27 марта сборная встретится с Испанией.

Аргентина — Италия — 2:0 (0:0)

Голы: Банега, 75 — 1:0. Лансини, 85 — 2:0.

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Фасио, Паредес (Банега, 64), Биглия, Игуаин, Ди Мария (Перотти, 64), Отаменди, Ло Чельсо (Павон, 76), Лансини, Бустос (Меркадо, 89).

Италия: Буффон (К), Де Шильо, Верратти (Кристанте, 72), Инсинье, Жоржиньо (Белотти, 86), Ругани, Иммобиле (Кутроне, 74), Пароло (Пеллегрини, 61), Бонуччи, Флоренци (Дзаппакоста, 61), Кьеза (Кандрева, 61).