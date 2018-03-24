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Александр Коган: Пока трудно сказать, что случилось в Милане
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Александр Коган: Пока трудно сказать, что случилось в Милане 

Советский спорт 59 минут назад
«Пока трудно сказать, что случилось, нужно проанализировать весь сезон. Но то, что по ходу программы Алина пошла на повтор неудавшихся элементов, это правильно — она показала себя бойцом», — цитирует Когана ТАСС.
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