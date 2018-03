США представили новую форму

Сборная США представила новую форму. Напомним, что американцы впервые с 1986 года не прошли квалификацию чемпионата мира и не попадут на турнир в Россию.

🔴⚪️&🔵 in our DNA. Kit specs " https://t.co/gp478P04o8 pic.twitter.com/Z8cJIvNdKE

— U. S. Soccer (@ussoccer) 23 марта 2018 г.

United we stand 🇺🇸 #OneNationOneTeam Our 2018 #USMNT and #USWNT kits are here at last " https://t.co/gp478P04o8 pic.twitter.com/miXlA2U8mT

— U. S. Soccer (@ussoccer) 23 марта 2018 г.