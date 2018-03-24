Два последних чемпиона мира сыграли вничью. Каждый хотел большего. Но не смог

Откровенно говоря, сборной Германии давно пора запретить играть товарищеские матчи вообще. Как показывает практика, их целью может быть что угодно — презентация нового шарфа или V-образного пуловера Йогги Лева, попытки футболистов заиграть на новых позициях, их презентация новых бутс, целенаправленное общекомандное ковыряние в носу — так было в 2014-м, когда Германия проиграла Аргентине (2:4) в том же Дюссельдорфе менее, чем через 2 месяца после победы в финале ЧМ-2014. Короче говоря, последнее, что надо сделать, если вы хотите понять текущее состояние «бундестим» — смотреть их товарищеские игры.

Роналду vs Салах — 2:1. Как сыграли соперники сборной России по группе на ЧМ Надежда питает порой не только юношей, и я рассчитывал на то, что встреча двух последних чемпионов мира (благо третий по обратному отсчету — Италия, — к нам не приедет) даст хоть какую-то пищу для размышлений.

Ничего нового на «Эсприт-Арене» мы не увидели. Пока (и уже давно) не выходит на поле Мануэль Нойер , новым основным вратарем наигрывают Марка-Андре Тер Штегена — но он совершенно не собирался утруждать себя сверх меры против одноклубников из «Барселоны» или хорошо знакомых игроков из других испанских клубов. За исключением вратарской позиции — состав был предельно близок к тому, что сейчас считается основным. Но имена именами, а рисковать получением травмы никто не хотел. Можно было вспомнить, что Вернер по-прежнему быстр и настырен, Озил инертен и рискует уснуть на поле, а Мюллер способен забивать чудесные голы — но все это мы знали и раньше. Чуть разбудил сонное немецкое царство вышедший на замену (но рвущийся в основной состав) Гюндоган, но его опасный удар блистательно выудил из угла де Хеа.

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Состав испанцев тоже был близок к основе — пожалуй, только с центрфорвардом у Хулена Лопетеги остаются «непонятки». Собственно говоря, вообще неизвестно, кто у испанцев сейчас котируется на эту позицию — Диего Коста приходит в себя после трансфера, Мората несколько потерялся, Адурис староват, а Яго Аспас — недостаточно статусен. Смешно выглядела статистика испанской сборной перед матчем — защитники забили 26 мячей за сборную, полузащитники 57, а нападающие — всего 10. Последняя цифра, впрочем, вскоре изменилась.

Эту игру в атаке начал Родриго Морено, и забил гол, который можно считать заявкой на позицию в основе. У Лопетеги остается всего два товарищеских матча — против Аргентины и Туниса (последний — в Краснодаре перед ЧМ-2018), чтобы разобраться, что к чему. Вопрос атаки для испанской сборной — совсем не праздный. Во всех трех играх в группе (против изрядно надоевшей Португалии, Ирана и Марокко) она будет фаворитом, и нужно будет забивать.

Статистика матча (10-7 по ударам, 4-2 по ударам в створ) в пользу немцев. И они действительно были чуть ближе к победе. Но только чуть. И перешагнуть через это «чуть» совсем не пожелали.

На чемпионате мира в России будут совсем другие команды — хоть и с теми же игроками.