Ещё
Ибрагимович: «Если я захочу, то поеду на Чемпионат Мира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович: «Если я захочу, то поеду на Чемпионат Мира» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не исключает возвращение в сборную Швеции для участия в ЧМ-2018.
"Если я захочу, то поеду на Чемпионат Мира, а если не захочу — не поеду. Всё зависит от меня. Но нужно двигаться шаг за шагом. Я очень хочу снова играть в футбол — мне это нужно, а там посмотрим, как я буду чувствовать себя после возвращения на поле" — цитирует 36-летнего форварда ESPN.
Напомним, что Ибрагимович прекратил выступления за сборную Швеции после Евро-2016.
На групповом этапе ЧМ-2018 подопечные Янне Андерссона сыграют с Южной Кореей, Германией и Мексикой.
Soccer News: последние новости
Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в "Манчестер Юнайтед" Интерес к покупке "Милана" приписывают еще одному российскому бизнесмену
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова отказалась общаться со СМИ после провала на ЧМ7
Бразилия разгромила Россию388
Загитова провалилась на чемпионате мира107
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Коган прокомментировал три падения Загитовой
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение