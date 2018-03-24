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Фарфан — в стартовом составе сборной Перу на матч с Хорватией Чорлуки
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Фарфан — в стартовом составе сборной Перу на матч с Хорватией Чорлуки 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Перу объявила стартовый состав на товарищеский матч против Хорватии. Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан выйдет на поле с первых минут, у хорватов в основе сыграет его одноклубник Ведран Чорлука. Игра пройдет в Майами и начнется в 3.30 по московскому времени.
Alineación oficial para enfrentar a @HNS_CFF en el @HardRockStadium de Miami. ¡Vamos muchachos! #PreparadosParaTodo 🇵🇪 pic.twitter.com/LUSdmxe215
— Selección Peruana (@SeleccionPeru) 24 марта 2018 г.
🇵🇪🆚🇭🇷 🔽#Croatia starting lineup!#BeProud #PERCRO #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/K4hTmMOoVp
— HNS | CFF (@HNS_CFF) 23 марта 2018 г.
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