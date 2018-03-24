Салах вышел на 4-е место в списке бомбардиров сборной Египта 

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отличившись в товарищеском матче с национальной командой Португалии, вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной Египта.
В активе 25-летнего футболиста 33 гола в 57 матчах. Столько же голов у Ахмеда Хассана, но в 184 матчах. Больше забили только три футболиста: Мохаммед Абутрика (38 голов в 100 матчах), Хасан Эль-Шазли (42 гола в 62 матчах) и Хусам Хасан (70 голов в 169 матчах).
Матч Португалия — Египет завершился поражением египтян со счетом 1:2. Сборная Египта будет одним из соперников российских футболистов по группе на чемпионате мира 2018 года.