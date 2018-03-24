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Толстый кот-миротворец покорил пользователей Сети: видео
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Толстый кот-миротворец покорил пользователей Сети: видео 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Драка двух котов была остановлена неожиданным поступком третьего животного.
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен оригинальным образом разрешившийся конфликт между двумя котами. Запись опубликована на американском портале Reddit.
На видео запечатлены животные, которые, кажется, что-то не поделили. Коты стоят друг напротив друга в боевой изготовке, агрессивно шипят и готовятся сражаться. Однако буквально за несколько секунд до первой атаки на сцене появляется третий персонаж.
Третий кот возникает рядом с конфликтующими собратьями и невозмутимо падает между ними, перевернувшись на спину. Пользователей Сети особенно восхитила манера падения животного — кот не просто лег, а именно упал, словно подрубленный. Судя по видео, ссорящиеся звери от удивления даже забыли, что им надо драться.
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